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السفارة السعودية في لاهاي تتعرض لإطلاق النار

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات

لاهاي-  تعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الهولندية لاهاي , يوم الخميس لهجوم بسلاح ناري, حسبما أعلنت عنه, التمثيلية الدبلوماسية السعودية.

وأفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى هولندا, بان مقرها بمدينة لاهاي,"تعرض  لحادث إطلاق نار جبان يوم الخميس", وفقا لبيان نقلته وكلة الانباء السعودية.

و قال البيان أن  رجال أمن السفارة "قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه, وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة, وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية",مضيفا, "لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

و أدانت السفارة السعودية "هذا الاعتداء الجبان", معربة عن امتنانها  لسرعة تجاوب  للسلطات الهولندية  لمباشرة الحادث, و متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه, وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

ودعت التمثيلية الدبلوماسية, المواطنين السعوديين المتواجدين على الأراضي الهولندية, إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

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و كانت السعودية قد اعلنت أمس, عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية, ورجل أمن سعودي بجروح طفيفة في ما وصفته ب"اعتداء" وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في مدينة جدة غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة, سلطان الدوسري, قوله أن "الجهات الأمنية باشرت  حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة", مضيفا أن الاعتداء "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وأوضح الدوسري "أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك, ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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السفارة السعودية في لاهاي تتعرض لإطلاق النار
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

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