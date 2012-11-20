اللجنة العسكرية (5+5) تواصل مناقشة بنود اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا

و نقلت (وال) عن اللواء أحمد أبوشحمة, احد أعضاء لجنة 5+5 , أن الاجتماع يأتي, لإستكمال ما تم الاتفاق علية سابقا, خاصة "عودة كل القوات إلى مكانها ومناطقها ليعم الاستقرار, و ينعم الشعب الليبي بالسلام بعد معاناة مؤلمة سواء من حيث نقص الادوية والوقود والسيولة او من حيث عدم الاستقرار الامني, وتدخل بعض الدول نتيجة الصراع".

واضاف قائلا انه "لقد تم التوافق بين اللجنتين, والاتفاق رسميا في جنيف على ذلك (...) ونحن الان مستمرون في تنفيذ الاتفاق خطوة خطوة من خلال تشكيل لجان فرعية وأمنية لحماية الطرق والاماكن, التي يتم التراجع منها من الطرفين والعمل على توفير كافة احتياجات المدن, والمناطق من وقود وادوية وسيولة".

وتابع يقول, "نحن ساعون في هذا العمل من اجل وقف نزيف الدم وبناء الدولة الواحدة ذات السيادة وذات المؤسسات العسكرية والمدنية حتى يعم الامن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا", لافتا الى أن الشعب الليبي و كل العالم رحب بهذا الاتفاق.

من جهته, قال اللواء امراجع العمامي, احد اعضاء لجنة (5+5), أن اللقاءات المباشرة سهلت لأعضاء اللجنة التوصل إلى "توافقات غير مسبوقة, وان العمل يجري على نحو ايجابي".

وأوضح العمامي في تصريحات صحافية, أن اللقاءات المباشرة سمحت بتقارب وجهات النظر, واصبحت التوافقات سهلة, مضيفا "بدأنا في تنفيذ الخطوات العملية على الارض للاتفاق من خلال تشكيل لجان فرعية تعمل الان على قدم وساق".

وأشار ذات العضو, أن اللجنة من خلال تواجدها في سرت ستعمل على وضع وتنفيذ الخطوات العملية للاتفاق وفق أسس ثابتة ومدروسة, مجددا التأكيد على ان الليبيين وحدهم هم القادرون على حل مشاكلهم.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بدأت اولى اجتماعات الجولة السادسة, في مقرها الدائم بمدينة سرت, الثلاثاء الماضي, لمناقشة بنود اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا, الموقع عليه في جنيف في 23 اكتوبر الماضي.

وقالت البعثة الاممية, في بيان لها, إن الاجتماع "يهدف الى الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع عليه بتاريخ 23 اكتوبر الماضي في مدنية جنيف, واستكمالا للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في غدامس".

وأضافت البعثة, "تعقد اللجنة العسكرية(5+5) في الفترة ما بين 10 و 13 نوفمبر الجاري الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم في مدنية سرت الليبية بحضور و مشاركة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا".

وذكرت البعثة أنه "من المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة اليات اتفاق وقف اطلاق النار الدائم, اضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة".

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خلصت في ختام اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المحادثات التي جرت في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا, الاسبوع الماضي, بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز, إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر.