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وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 30 مرات
وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز

أكرا - أعلن مصدر في رئاسة غانا, يوم الخميس, وفاة الرئيس السابق جيري رولينجز عن عمر يناهز 73 عاما.

واستولى رولينجز على السلطة مرتين في انقلابين عسكريين لكنه عمل على تأسيس الحكم الديمقراطي في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويعد جيري من مواليد 22 يونيو 1947, هو قائد عسكري وسياسي حكم البلاد من 1981 إلى 2001.

وتولى رولينغز في البداية السلطة في غانا بصفته ملازم أول في سلاح الجو الغاني عقب الانقلاب الذي حدث في عام 1979, وبعد تسليم السلطة في البداية إلى حكومة مدنية.

واستعاد السيطرة على البلاد في 31 ديسمبر 1981 كرئيس لمجلس الدفاع الوطني المؤقت.

وفي عام 1992 استقال من الجيش, وأسس المؤتمر الوطني الديمقراطي, وأصبح أول رئيس للجمهورية الرابعة, وتم إعادة انتخابه عام 1996 لمدة أربع سنوات أخرى, بعد فترتين رئاسيتين, وهو الحد المنصوص عليه في الدستور الغاني.

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:44
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وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 30 مرة   شارك

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