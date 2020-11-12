رئيس الاتحاد الافريقي يدعو لتخفيف التوتر في الكركرات والالتزام بمخطط التسوية وإجراء استفتاء تقرير المصير

بريتوريا - دعا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامازوفا، يوم الخميس، إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية بعد أنباء عن تعزيزات عسكرية مغربية في المنطقة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى الالتزام بمخطط التسوية وإجراء استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي.

وأكد بيان لرئاسة جنوب إفريقيا اليوم أن رامازوفا "يتابع بقلق ارتفاع حدة التوتر المتزايد حول المنطقة العازلة، التي شهدت إنزالا عسكريا مغربيا يهدد سلامة المتظاهرين السلميين في الكركرات الذين ينددون بصمت بعثة (المينورسو) حيال انتهاكات الاحتلال المغربي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي".

ودعا رئيس الاتحاد الإفريقي في البيان إلى التمسك بمخطط التسوية وإجراء استفتاء لشعب الصحراء الغربية وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ، انطونيو غوتيريس، ب"تعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة لمعالجة جميع الأسباب الكامنة للتوترات والمساعدة في إيجاد سلام دائم في تلك المنطقة".