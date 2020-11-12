الصحراء الغربية: غوتيريس يعرب عن قلقه من "خطورة الوضع" في الكركرات

نيويورك (الامم المتحدة) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الاربعاء، عن "قلقه من خطورة الوضع" في منطقة الكركرات أقصى جنوب الصحراء الغربية، معلنا عن إجراءه اتصالات متعددة لمدة يومين "لتجنب أي تصعيد للوضع على الأرض".

وخلال محادثة أجراها السيد غوتيرس - في اتصال هاتفي أمس مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ احمد - أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن "الوضع المتوتر" في الكركرات ومخاوفهما من أن "يؤدي هذا الوضع إلى أعمال عنف ذات عواقب وخيمة" .

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وكشف الامين العام الاممي عن إجراءه على مدى يومين لاتصالات "لتجنب أي تصعيد للوضع على الأرض".

ويتظاهر الصحراويون سلميا بالكركرات للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية التي أقامها نظام الاحتلال المغربي بالمنطقة. وطالبت جبهة البوليساريو بإغلاق الثغرة دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.

كما حذرت البوليساريو من أن المدنيين الصحراويين في الكركرات يواجهون خطر "عدوان عسكري وشيك يرتكبه جنود مغاربة متخفون كالمدنيين" وحملت الأمم المتحدة مسؤولية ما يمكن أن يحدث.