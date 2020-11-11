اسبانيا: تأسيس مجموعة برلمانية تضامنية مع الشعب الصحراوي بغاليثيا

غاليثيا (اسبانيا) - أعلن امس الثلاثاء بمقر البرلمان الغاليثي بسانتياغو دي كومبوستيلا باسبانيا، عن تأسيس المجموعة البرلمانية الغاليثية للتضامن مع الشعب الصحراوي "السلام والتضامن" و التي ضمت كافة الأحزاب السياسية الممثلة نيابياَ بالمؤسسة التشريعية الغاليثية .

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن النواب أجمعوا خلال الاجتماع التأسيسي الذي جرى بحضور ممثل جبهة البوليساريو ،محمد المهدي زركة، ورئيسة جمعية التضامن الغاليثية مع الشعب الصحراوي ، مايتي ايسلا ، على تضامنهم مع كفاح الشعب الصحراوي و قضيته العادلة ، مؤكدين بأن هذا الموقف هو امتداد طبيعي لحجم التضامن مع الشعب الصحراوي بالمقاطعة .

كما جددوا دعمهم الكامل للشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، وتأزرهم مع فعاليات المجتمع المدني الصحراوي المرابطة بثغرة الكركرات غير الشرعية.

وفي اجتماعهم التأسيسي، دعا النواب الى وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، مجددين موقفهم الثابت والمبدئي واستعدادهم لمواصلة الدعم والتحسيس بجميع المؤسسات الغاليثية.

وأوضحت (واص) ان الممثل الصحراوي بالمقاطعة اطلع الحضور على أخر تطورات القضية الصحراوية و ثمن جهود و تضامن النواب المشاركين في الاجتماع و من خلالهم الاحزاب السياسية التي يمثلونها.

وتضم المجموعة البرلمانية ممثلين عن جميع تشكيلات الأحزاب الممثلة في البرلمان الغاليثي (الحزب الشعبي، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الكتلة الوطنية الغاليثية).