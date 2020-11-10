استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله (الضفة الغربية) - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يوم الثلاثاء, عن مقتل الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر 46 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر, الاحتلال بقتل الأسير كمال أبو وعر من خلال تركه فريسة لمرض السرطان.

وأضاف أن "الجريمة الطبية بحق الأسير الشهيد أبو وعر هي شاهد على عنصرية وحقد الاحتلال وسعيه للنيل من أسرانا بشتى الوسائل".

وحمل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبت مع سبق الإصرار من إدارة السجون التي كانت تعلم جديا بخطورة الحالة الصحية للأسير أبو وعر والتي كانت تتطلب ضرورة الإفراج الفوري عنه.

وأوضح أن طاقم محامي الهيئة قدموا خلال الفترة الماضية عددا من الطلبات للإفراج الفوري عنه, ونقله إلى المستشفيات الفلسطينية حتى يتم تقديم العلاج الطبي له, ولكن الطلبات رفضت جميعها في محاكم الإحتلال الإسرائيلية التي تتلقى التعليمات من المخابرات الإسرائيلية "الشاباك".

وأكد أبو بكر أن هذه الجريمة تدل على مدى تقصير المجتمع الدولي ومؤسساته في محاسبة ومساءلة إسرائيل, محذرا من أن استمرار الصمت على هذه الممارسات سيشجع الاحتلال على مواصلتها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الشهيد أبو وعر من مواليد عام 1974, أصيب بسرطان الحنجرة نهاية العام المنصرم, وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس "كورونا" في شهر يوليو الماضي, بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع في حينه, إلى أحد مستشفيات الاحتلال, وأجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له, ونقلته إدارة السجون وضمن إجراءاتها التنكيلية وبعد فترة وجيزة إلى ما يسمى بسجن "عيادة الرملة", ليرتقي اليوم شهيداً في مستشفى "أساف هروفيه", وذلك بعد فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) ضحية.

وأكمل أبو وعر الثانوية العامة, والتحق في قوات الـ17, واستمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م, وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكل متتال, وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات, و(50) عاماً.

وعانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله, وتمكن من علاجها, إلا أنه وفي نهاية عام 2019, بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً, إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة, وبدأت مواجهته لمرض السرطان في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية, وخلال الشهور الماضية تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع, إلى أن أستشهد اليوم.