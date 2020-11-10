ممارسات المغرب بالكركرات تهدد اتفاق وقف اطلاق النار والمنطقة معا

الجزائر - تعيش منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، حالة ترقب تخيم عليه مخاوف من أن يجر المغرب المنطقة الى مجابهة عسكرية في ظل مواصلته حشد قواته في وجه المتظاهرين الصحراويين المسالمين وتجلي بوادر شنه لهجوم عليهم توعدت جبهة الوليساريو بالرد عليه باعتباره حقها الشرعي لحماية شعبها.

وطبقا لأخر التقارير الواردة من المنطقة، قامت فرق للدرك الحربي المغربي باستقدام قواتها منذ الساعات الأولى من صباح أول امس الاحد على امتداد الجدار العسكري الفاصل بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات ، ما من شأنه أن يعيد مجددا إشعال فتيل المواجهة العسكرية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، باعتباره خرقا لوقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم1".

ويواصل المغرب في تصرفاته اللامسؤولة بمنطقة الكركرات مع اصراره على الابقاء على الثغرة التي اقامها بها ، رغم مناشدات المجتمع الدولي بضرورة العدول عن ذلك وتوقفه عن ادارة ظهره للشرعية الدولية كما يجري في عرقلته اللامتناهية لمسار التسوية للقضية الصحراوية .

وأمام هذه التطورات اصدرت الحكومة الصحراوية أمس تحذيرا واضحا تضمن حقها في الرد بحزم عن أي تهديد قد يطال المواطن الصحراوي . وحذرت من أن "دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في أي جزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل, سيعتبر عدوانا صارخا وتملصا نهائيا من طرف النظام المغربي المحتل من التزاماته بخصوص وقف إطلاق النار مما يعطي للطرف الصحراوي الحق الكامل في الرد بكل حزم دفاعا عن النفس وعن السيادة الوطنية بكل الوسائل المشروعة".

كما حملت في هذا الظرف، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون الآن لخطر عدوان عسكري مغربي مموه بلباس مدني بما يحمله من تهديد حقيقي قد يصل إلى حد ارتكاب مجزرة مروعة في حق المواطنين الصحراويين العزل الذين لهم

كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

ويؤكد الجانب الصحراوي على ادانته الشديدة لعسكرة المنطقة على مرأى ومسمع من مراقبي بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير "المينورسو" التي يحاول المغرب إبعاد عناصرها إلى الشريط العازل وتنفيذ هجومه على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد هذه الثغرة غير القانونية.

ولمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة ، اصدرت السلطات الصحراوية حزمة من الإجراءات الجديدة فرضتها التحركات المشبوهة للقوات المغربية ووقوف بعثة المينورسو موقف المتفرج أمام هذه التجاوزات.

واعلنت جبهة البوليساريو حالة الطوارئ القصوى ودعت مواطنيها الى التجند واليقضة لمواجهة لكل الاحتمالات.

و نظمت الجماهير الصحراوية العديد من الوقفات ببئر لحلو والشهيد الحافظ وغيرها للشد على أيادي المتظاهرين في الثغرة غير القانونية وللتذكير بجرائم الاحتلال المغربي في ذكرى المسيرة السوداء. وأكدت بان هذه الوقفات التضامنية ستتواصل وسيزداد زخمها خاصة مع التطورات الميدانية بثغرة الكركرات.

للتذكير فقد تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 برعاية الأمم المتحدة وينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي لكن الاستفتاء لم يتم حتى الآن بسب عراقيل المغربية .