مالي: وفاة الرئيس الأسبق أمادو توماني توري

باماكو - توفي رئيس مالي السابق، أمادو توماني توري، ليلة أمس في مدينة اسطنبول التركية عن عمر 72 عاما، حسبما أعلنت عنه مصادر إعلامية نقلا عن أقاربه .

وتوفي امادو توماني توري ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بتركيا حيث تم نقله لدواعي صحية، حسب ما صرح به عمر توري ابن أخ الفقيد.

ولد أمادو توماني توري في الرابع نوفمبر من عام 1948 بمدينة موبتي وترأس مالي من 8 يونيو 2002 حتى مارس 2012 .