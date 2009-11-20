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الحوار السياسي الليبي هو أفضل فرصة منذ العام 2014 لتحقيق المصالحة الوطنية

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 11:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الحوار السياسي الليبي هو أفضل فرصة منذ العام 2014 لتحقيق المصالحة الوطنية

تونس - اعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء يوم الأحد أن الحوار السياسي الليبي الذي ستنطلق أشغاله يوم الإثنين بتونس، هو أفضل فرصة منذ العام 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون و هو تحقيق المصالحة الوطنية .

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، حيث ستجري اجتماعات الحوار السياسي الليبي المباشر، إنها لاحظت "وجود رغبة حقيقية من الجميع في تقديم التنازلات من أجل مصلحة ليبيا من أجل حلحلة الأزمة".   

وشددت على أنها تسعى لإطلاق حوار سياسي ليبي-ليبي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين، لافتة في نفس الوقت إلى أن "الحوارات التي لا تشكل القوى المتنوعة لن تنجح وستكون فاشلة، لذلك نشرك في اجتماعات تونس أكثر طيف من القوى الحية في ليبيا، وترسيخ حضور المرأة والشباب فيها".

وأكدت أن مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وغيرها من التفاهمات التي أنتجتها مسارات الحوار الأخرى "يجب أن تكون الإطار للحوار السياسي الليبي في تونس الذي سيفتتح أعماله الرئيس التونسي قيس سعيد".  

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وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "تحاول إنهاء المرحلة الانتقالية، ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات تُنتج مؤسسات تمثل الشعب الليبي، لذلك سيكون المجال مفتوحا غدا لجميع الآراء بغض النظر عن اختلاف التوجهات".   

وتابعت "نسعى لترسيخ مبدأي الشفافية والفعالية لتكون مخرجات ملتقى الحوار الليبي-الليبي بتونس لمصلحة ليبيا، كما نسعى للخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة وسيادة ليبيا وشفافية مؤسساتها"، داعية في هذا السياق المشاركين في هذا الحوار، إلى "الارتقاء إلى مستوى اللحظة".  

وتبدأ غدا الاثنين في تونس، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي المباشر بين الفرقاء الليبيين، التي تُعد استكمالا لما تم التوصل إليه في منصات الحوار الأخرى السياسية والعسكرية التي رعتها الأمم المتحدة .   

ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 75 ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، حيث سيتم خلالها التركيز على إيجاد سلطة تنفيذية توافقية وموحدة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محدودة في الزمن، وعلى بلورة تفاهمات على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء انتخابات عامة في أقصر وقت ممكن.

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الحوار السياسي الليبي هو أفضل فرصة منذ العام 2014 لتحقيق المصالحة الوطنية
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 11:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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