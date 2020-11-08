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البوليسارو تحذر من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وتحمل المغرب المسؤولية عما قد ينجر من هذا الوضع "الخطير"

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 08:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
البوليسارو تحذر من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وتحمل المغرب المسؤولية عما قد ينجر من هذا الوضع &quot;الخطير&quot;

الشهيد الحافظ - حذرت جبهة البوليساريو من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وحملت المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الوضع "الخطير والمتفاقم"، وفق ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأصدرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أمس السبت بيانا عقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي - خصص لتدارس التداعيات المترتبة عن استمرار الاحتلال المغربي لخرقه للاتفاق العسكري رقم 1 ووقف إطلاق النار - أعلنت فيه عن "حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الوضع الذي ولده المغرب بتماديه في احتلال أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية واستمراره في التملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي".

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واعتبرت جبهة البوليساريو "تواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركارات - أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)- "تطورا خطيرا"، تضيف (واص).

ودعت الشعب الصحراوي إلى التحلي "بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته الجبهة العشبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها".

وأدانت جبهة البوليساريو في بيانها "تمادي المغرب في احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الافريقي من جهة، واستمراره في محاولته للتملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي، من جهة أخرى" وحملت المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن "هذا الوضع الخطير والمتفاقم".

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البوليسارو تحذر من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وتحمل المغرب المسؤولية عما قد ينجر من هذا الوضع "الخطير"
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 08:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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