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أحزاب سياسية إسبانية تعرب عن تضامنها مع المتظاهرين الصحراويين بالكركرات

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرات

كاستيا لامنتشا (إسبانيا) - أعرب كل من حزب اليسار الموحد والحزب الشيوعي بمنطقة كاستيا لامانتشا الإسبانية في بيان مشترك، عن دعمهما للشعب الصحراوي في مواجهة النهب غير المسبوق للموارد الطبيعية الصحراوية والاحتلال غير المشروع لأراضيه من قبل القوات المغربية.

البيان الذي أوردته وسائل إعلام صحراوية اليوم السبت، ندد أيضا بخرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الثغرة غير القانونية التي أحدثها المغرب بمنطقة الكركرات بهدف تسهيل عمليات تهريب الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.

كما أشار الجانبان إلى أن "المغرب قد عمد منذ سنوات إلى استغلال هذه الثغرة غير القانونية كمعبر لمرور الشاحنات من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية محملة بالموارد الطبيعية نحو غرب إفريقيا في انتهاك لبنود الاتفاق الساري بين الطرفين والأمم المتحدة".

 وفي الختام رحب البيان بخيار المواطنين الصحراويين الاحتجاج السلمي تعبيرًا عن تنديدهم بتواطؤ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مع دولة الاحتلال المغربي في خرقه للشرعية الدولية وتذكير المينورسو بمهمتها الأساسية المتمثلة في إجراء استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله في إطار خطة التسوية الأممية الإفريقية.

للتذكير لازال العديد من المواطنين الصحراويين وفعاليات المجتمع المدني، يواصلون منذ ال 21 أكتوبر الماضي مظاهرتهم السلمية بمنطقة الكركرات للمطالبة بغلق الثغرة غير الشرعية التي أقامها الاحتلال المغربي بجدار الفصل و بتنفيذ المينورسو لمهمتها الأصلية في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
أحزاب سياسية إسبانية تعرب عن تضامنها مع المتظاهرين الصحراويين بالكركرات
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرة   شارك

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