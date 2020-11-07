الجامعة العربية تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين

و حذر سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين , والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية - في تصريح اليوم السبت, من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية " التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية , إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني , وحشره في معازل الفصل العنصري".
وقال السفير أبو علي , إن سلطات الاحتلال," أقدمت خلال الأسبوع الجاري على هدم أكثر من 76 مبنى , بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ 11 عائلة فلسطينية تتكون من 73 شخصاً و لديها 41 طفلا في خربة /مصة الفوقا/ , شمال /الأغوار/ الفلسطينية, الأمر الذي أدى إلى فقد ثلاثة أرباع سكان القرية مأواهم في أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من 4 سنوات, في نطاق تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي, والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الممارسات الممنهجة".
وأوضح الأمين العام المساعد , أن تلك الممارسات الإسرائيلية "تتزامن بالهدم في ظل تهديد سلطات الاحتلال أيضاً بهدم أكثر من 52 مدرسة فلسطينية , بما فيها المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية المحتلة, والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه".
ودعا المسؤول الفلسطيني , دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ذات الاختصاص , الى تحمل مسؤولياتها و "التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي , وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني , طبقاً
لاتفاقية جنيف الرابعة", منوها بترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمواقف الدولية والزيارات التضامنية لمنطقة "حمصة الفوقا" شمال "الأغوار " المعبرة عن رفض , وإدانة هذه الممارسات الاحتلالية.
ولفت إلى, أن سلطات الاحتلال "تعتزم الشروع بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية في حي /وادي الجوز/ بمدينة /القدس/, فيما تسميه سلطات الاحتلال , خطة مركز مدينة القدس , وهو المخطط الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التهويد لمدينة القدس , بتغيير مشهد المدينة , وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية , وذلك ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد , ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه , بل وأيضاً ضد إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه ,وما اتخذه من قرارات ذات صلة بالموضوع لابد من تفعيلها وتطبيقها".