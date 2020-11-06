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تضامن حزب اليسار الموحد الإسباني مع المطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين في الكركرات

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2020 08:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات

 غاليسيا - جددت النائب بالبرلمان الجهوي لمقاطعة  "غاليسيا" الاسباني, إي?ا سويا فيرنانديث, إلتزام حزب اليسار الموحد تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال, وتأييده لإختيار الصحراويين الاحتجاجات السلمية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية في الكركرات التي يستخدمها الإحتلال المغربي بشكل غير قانوني لتصدير الموارد الطبيعية المنهوبة من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقالت المسؤولة الإسبانية, طبقا لما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية, حيث يستغلها المغرب لتصدير آلاف المنتجات إلى بعض البلدان الإفريقية, بما في ذلك تلك المنتجات المنهوبة من الأراضي الصحراوية, ولا سيما في هذه الظرفية حيث الإغلاق والقيود المفروضة على طرق النقل الأخرى بسبب جائحة (كوفيد-19).

وحذرت فيرنانديث من المخاطر التي قد تمس سلامة هؤلاء المتظاهرين المحتجين ضد إنتهاك المغرب لبنود إتفاق وقف إطلاق النار, خاصة بعد نشر الجيش المغربي لقوات إضافية وآليات ضخمة على مقربة من المخيم الإحتجاجي المقام منذ ال21 اكتوبر الماضي.

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وتوجهت المتحدة بدعوة الى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤوليته ازاء الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ 45 عاما انهاء الاحتلال غير القانوني لاراضي بلده .

 وبعد ان جددت موقف حزبها الداعم للاحتجاجات السلمية في الكركرات وغيرها من المناطق الصحراوية, دعت النائب البرلماني جميع المؤسسات العمومية في غاليسيا والدولة الإسبانية للمطالبة بالتنفيذ العاجل لمهمة بعثة المينورسو المتمثلة في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

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تضامن حزب اليسار الموحد الإسباني مع المطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين في الكركرات
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2020 08:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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