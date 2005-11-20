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تأجيل البث في ملف الأسرى الصحراويين مجموعة "اكديم ايزيك" إلى ال25 نوفمبر الجاري

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 15:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
تأجيل البث في ملف الأسرى الصحراويين مجموعة &quot;اكديم ايزيك&quot; إلى ال25 نوفمبر الجاري

العيون المحتلة - أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط قد أجلت البث في ملف الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة "اكديم ايزيك" إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وذكرت الرابطة في بيان لها أنه "انعقدت صباح يوم أمس الأربعاء جلسة محاكمة معتقلي اكديم ايزيك بحضور المحامي عن هيئة الدفاع الأستاذ محمد فاظل الليلي، و تم تأكيد قبول كل العرائض المقدمة في آجالها القانونية شهر ديسمبر 2017 من لدن هيئة الدفاع".

وجدير بالذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين عن مجموعة "اكديم ايزيك" قد تلقوا قبل أسبوعين إخطارا من قبل إدارة السجون مفاده أن جلسات النقض والابرام بخصوص ملفهم ستبدأ يوم أمس الأربعاء الرابع من نوفمبر 2020.

و للإشارة فقد تم اعتقال أعضاء المجموعة بعد الهجوم على مخيم "اكديم ازيك" الاحتجاجي و السلمي شرق العيون المحتلة سنة 2010 و أغلب أعضاء المجموعة هم نشطاء حقوقيين صحراويين أو أشخاص كانوا يمثلون لجنة الحوار عن ساكنة المخيم وقد صدرت في حقهم أحكام جائرة تصل إلى السجن مدى الحياة وذلك في محاكمتين واحدة عسكرية وأخرى مدنية قبل سنوات.

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وللتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيونال على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

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تأجيل البث في ملف الأسرى الصحراويين مجموعة "اكديم ايزيك" إلى ال25 نوفمبر الجاري
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 15:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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