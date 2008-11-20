الانتخابات الرئاسية الأمريكية: /248/ صوتا بالمجمع الانتخابي لبايدن و /214/ لترامب

واشنطن - أظهرت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 248 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن جو بايدن نجح في الفوز بولاية ويسكونسن (10 أصوات في المجمع الانتخابي)، بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان نجح في الفوز بها في انتخابات 2016.

وأوضحت أن إعلان فوز بايدن جاء بعد أن قال مسؤولو الانتخابات في الولاية إن جميع بطاقات الاقتراع المعلقة قد تم فرزها ، باستثناء بضع مئات في بلدة واحدة وعدد قليل من بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وطلبت حملة الرئيس ترامب الانتخابية إعادة فرز الأصوات في /ويسكونسن/، وهي عملية لم تؤد إلى تغيير كبير في نتائج الولاية خلال التاريخ ماعدا بضع مئات من الأصوات.

وأشار السيد بيل ستيبيان مدير الحملة إلى أن الرئيس ترامب سيطلب رسميا إعادة عمليات الفرز في الولاية، لافتا إلى وجود "مخالفات في عدد من مقاطعات ويسكونسن".

وتسمح الولاية للمرشح الذي تحتمل خسارته بطلب إعادة فرز الأصوات إن كان الهامش أقل من 1 بالمائة.

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وبذلك يتقدم بايدن خطوة جديدة في السباق نحو البيت الأبيض، وبات بحاجة لـ 22 صوتا فقط من أجل هزيمة ترامب الذي يمتلك حاليا 214 صوتا.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب عقده بولاية /ديلاوير/ ونقله موقع قناة /الحرة/، قال بايدن إنه متأكد من حسم السباق نحو البيت الأبيض لكنه لن يعلن فوزه حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات في جميع من الولايات، مضيفا "أنا واثق من الفوز وهذا سيكون فوزا لكل أمريكا وليس للديموقراطيين فقط".

وأشار بايدن إلى أنه "دخل السباق الرئاسي كمرشح للحزب الديمقراطي، لكنه سيحكم الولايات المتحدة كرئيس أمريكي"، لافتا إلى أن "ما يوحدنا كأمريكيين أكثر بكثير مما يقسمنا".

وأضاف "بعد ليلة طويلة من الفرز، من الواضح أننا جمعنا عددا كافيا من أصوات الولايات للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا وهو ما يلزم لرئاسة البلاد"، موضحا "أنا لست هنا لأعلن أننا قد فزنا، لكنني هنا للقول إنه عندما ينتهي العد، فنحن متأكدون أننا سنكون الفائزين"، مبينا أنه يمتلك شعورا جيد جدا بشأن حملته في ولاية /بنسلفانيا/.

وتمتلك /بنسلفانيا/ 20 صوتا في المجمع الانتخابي يحتاجها المرشحان ترامب وبايدن بشدة، خاصة بعد إعلان فوز بايدن في ولاية /ميشيغان/، وتقارب النتائج المعلنة حتى الآن في الولايات الأخرى المتبقية.

وفي حال فاز بايدن فعلا بالولاية، فسترتفع حظوظه بالفوز بالرئاسة بشكل كبير.

وكانت ولاية /بنسلفانيا/ واحدة من أكثر ولايات ساحة المعركة إثارة للجدل في الانتخابات الرئاسية، حيث حاولت حملة ترامب والحزب الجمهوري تحدي الكثير من إجراءات الانتخاب في الولاية التي يقودها حاكم ديمقراطي، واشتكى ترامب في كثير من الأحيان من سياسات التصويت فيها.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية استبقت مؤتمر بايدن وأعلنت الفوز في ولاية /بنسلفانيا/، على الرغم من تبقي نحو 15 بالمئة من الأصوات لا تزال قيد الفرز في الولاية الحاسمة.