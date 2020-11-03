الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا

أديس أبابا - جدد مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، دعم الاتحاد الأفريقي للفرقاء الليبيين في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وفي تغريدة على حسابه "تويتر"، أكد السيد شرقي، عقب إحاطته لمجلس السلم والأمن الأفريقي على "ضرورة التوصل إلى حل يقوده الليبيون، والذي يملكون زمامه بدعم من المسار الدولي".

هذا وجدد السيد شرقي، دعم الاتحاد الأفريقي لليبيين "في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار على أرض الواقع وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفرقاء المتناحرين".

إقرأ أيضا: ليبيا: ويليامز تؤكد أن اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية حققت توافقا كبيرا وفي 23 أكتوبر الماضي توصلت الأطراف الليبية في جنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي كان محل ترحيب دولي واسع، والذي نص على "انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما" وتشكيل "قوة عسكرية مشتركة تديرها غرفة عمليات موحدة".

وتعقد الأطراف الليبية سلسلة من المشاورات سياسية وعسكرية وذلك تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني الليبي المباشر في 9 نوفمبر الجاري في تونس برعاية الأمم المتحدة.