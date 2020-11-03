Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 16:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا

أديس أبابا - جدد مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، دعم الاتحاد الأفريقي للفرقاء الليبيين في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وفي تغريدة على حسابه "تويتر"، أكد السيد شرقي، عقب إحاطته لمجلس السلم والأمن الأفريقي على "ضرورة التوصل إلى حل يقوده الليبيون، والذي يملكون زمامه بدعم من المسار الدولي".

هذا وجدد السيد شرقي، دعم الاتحاد الأفريقي لليبيين "في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار على أرض الواقع وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفرقاء المتناحرين".

 إقرأ أيضا: ليبيا: ويليامز تؤكد أن اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية حققت توافقا كبيرا

وفي 23 أكتوبر الماضي توصلت الأطراف الليبية في جنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي كان محل ترحيب دولي واسع، والذي نص على "انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما" وتشكيل "قوة عسكرية مشتركة تديرها غرفة عمليات موحدة".

وتعقد الأطراف الليبية سلسلة من المشاورات سياسية وعسكرية وذلك تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني الليبي المباشر في 9 نوفمبر الجاري في تونس برعاية الأمم المتحدة.

وانطلقت أمس اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) والتي تتواصل أشغالها إلى غاية يوم غد الأربعاء لعقد الجولة الخامسة من المحادثات وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا في مدينة غدامس جنوب العاصمة طرابلس.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 16:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.03

الأنفلونزا الموسمية: التلقيح "ضروري" للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

20.11.03

مجلس الأمة يشارك في أشغال الدورة ال206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي

20.11.03

الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا

20.11.03

نجاح العملية الاستفتائية "مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة"

20.11.03

مشروع قانون الوقاية من الاختطاف: حصر عقوبة مختطفي الاطفال بين السجن المؤبد والإعدام

20.11.03

عطار: الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الاولى ل2021

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.02

أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود

20.11.02

الاستفتاء الدستوري موعد أخر مع التاريخ من أجل تشييد جزائر جديدة 