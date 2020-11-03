السفير الصحراوي لدى جنوب أفريقيا يجري محادثات مع ممثلين لهيئات تابعة للاتحاد الأفريقي

وذكر "البورتال ديبلوماتيك" ان السفير الصحراوي تحادث مع المفوض السامي لجمهورية تنزانيا الاتحادية لدى جنوب أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (الساداك)، غوادينسي مالينزي.
وشكلت المحادثات بين الطرفين فرصة للدبلوماسي الصحراوي لإطلاع نظيره على "آخر تطورات القضية الصحراوية، ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
كما قام السفير الصحراوي محمد يسلم بيسط، بزيارة مجاملة لمقر برلمان عموم أفريقيا، حيث التقى مع فيبيا هاراوا كاتب البرلمان الأفريقي.
واشارت (واص) الى ان هذه اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية التي أجراها السفير الصحراوي، جرت بحضور المستشار الأول القائم بالأعمال الولي موسى.