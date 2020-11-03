ليبيا: تواصل جلسات المفاوضات العسكرية الليبية في غدامس

طرابلس - تتواصل اليوم الثلاثاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة غدامس جنوب غرب العاصمة طرابلس .

وتعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) منذ امس الاثنين وحتى الأربعاء لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.وكانت المبعوثة الأممية أكدت أنها لمست لدى الطرفين "رغبة صادقة" في أن يحقق الحوار نتائج مثمرة.

وأضافت ويليامز أن "لجنة (5+5) أصبحت الآن تسمى لجنة الـ (العشرة) ، وأن ما رأيناه من الضباط العشرة هو النية الصادقة لحل الأزمة الليبية"، مشيرة إلى أن العمل جار على تنفيد بنود الاتفاق "حتى يصبح واقعا ملموسا".

وأعربت ويليامز عن الأمل في أن يتحلى أطراف الحوار السياسي الذين سيلتقون في نوفمبر المقبل بتونس, تحت رعاية الامم المتحدة, بنفس الروح الوطنية.

وحسب بيان لبعثة الامم المتحدة الى ليبيا, فان اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام آليات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الدائم وبينها إنشاء اللجان الفرعية فضلا عن آليات مراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

ونص اتفاق وقف النار في ليبيا, الذي كان محل ترحيب دولي واسع, على "انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما" وتشكيل "قوة عسكرية مشتركة تديرها غرفة عمليات موحدة". وقبل أسبوع, انطلقت جولة جديدة من المشاورات السياسية الليبية, برعاية أممية, تمهيدا لأول حوار مباشر في التاسع من شهر نوفمبر الجاري .