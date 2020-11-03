Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأييد وتضامن إسباني واسع مع مطالب المتظاهرين الصحراويين لإغلاق الثغرة غيرالقانونية في الكركرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 47 مرات
تأييد وتضامن إسباني واسع مع مطالب المتظاهرين الصحراويين لإغلاق الثغرة غيرالقانونية في الكركرات

مدريد- أعربت جمعيات الصداقة والتضامن في عدد من المقاطعات الإسبانية عن تضامنها المطلق مع المدنيين المتظاهرين الصحراويين الذي أنشأوا مخيما إحتجاجًا منذ ما يزيد عن أسبوعين في الكركرات, للمطالبة ب"إغلاق الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي والتنديد بصمت بعثةالمينورسو إزاء الإنتهاكات المتواصلة للإحتلال المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار".

المنظمات الإسبانية من مقاطعات كناريا, كاتلونيا, النسيا وإكسترمادورا وفي بيانات تضامنية مع المحتجين, شددت على "شرعية مطالبهم وتأييدها لإختيارهم النضال السلمي للتعبير عن مطالبهم وفقدانهم الأمل والثقة في الأمم المتحدة وبعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية, بعد فشلها طيلة 29 سنة من تواجدها بالإقليم في تنفيذ ولايتها المتمثلة في إجراء إستفتاء تقرير المصير وضمان إحترام بنود إتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم1".

وفي نفس السياق, نددت ب"الموقف المخجل لبعثة المينورسو والإزدواجية في التعاطي مع الأحداث التي تشهدها الصحراء الغربية, سيما مؤخرا حيث تُصر على تنفيذ أجندة الإحتلال المغربي وضمان مصالحه الإقتصادية من خلال مطالبة المحتجين بإنهاء الإحتجاج عند ثغرة الكركرات غير القانونية في حين تغض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية المغربية في الأراضي المحتلة ضد النشطاء الصحراويين والإعلاميين والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية".

اقرا ايضا: اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تسجل ب"استياء كبير نقص الإرادة" لمجلس الأمن

من جهة أخرى, شددت المنظمات على ضرورة تطبيق القانون الدولي والضغط على المغرب للإمتثال للقانون الدولي والإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين الصحراويين, لا سيما مجموعة أكديم إزيك التي مضى على إعتقالها 10 سنوات بموجب أحكام جائرة وظالمة.

كما إستنكرت أيضا الصمت المتواطئ من قبل المجتمع الدولي إزاء إصرار قوة الإحتلال على فرض الأمر الواقع, مطالبة من المؤسسات الإقليمية والدولية وإسبانيا بصفتها القوة القائمة بالإدارة في الإقليم, الضغط لوضع حد للأعمال غير القانونية في الأراضي الصحراوية المحتلة وإحترام حق الشعب الصحراوي غيرالقابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.

يبقى جدير بالذكر أن العديد من المنظمات وحركات التضامن مع الشعب الصحراوي في عدة دول أوروبية, قد عبرت هي الأخرى عن تضامنها وتأييدها لمطالب المتظاهرين الصحراويين في ثغرة الكركرات من أجل إغلاق الثغرة وتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في إنهاء إحتلال الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 10:09
كلـمات مفتـاحيــة :
تأييد وتضامن إسباني واسع مع مطالب المتظاهرين الصحراويين لإغلاق الثغرة غيرالقانونية في الكركرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 10:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 47 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.05

المجاهد لخضر بورقعة : "الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير" (جراد)

20.11.05

بلجود يدعو الولاة إلى اتخاذ اجراءات "عاجلة وأكثر صرامة" للحد من انتشار وباء كورونا

20.11.05

الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر : شيتة يمدد عقده لمدة ثلاثة مواسم

20.11.05

هزة أرضية بقوة 3 ر3 درجة بولاية بميلة

20.11.05

المجاهد لخضر بورقعة في ذمة الله

20.11.04

النيابة العامة تعلن عن الطعن بالنقض في القرار الجزائي الصادر في قضية علي حداد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.02

الاستفتاء الدستوري موعد أخر مع التاريخ من أجل تشييد جزائر جديدة 