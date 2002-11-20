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تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 81 قتيلا

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 10:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 81 قتيلا

اسطنبول -  كشف مسؤولون اتراك أن جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير بغرب تركيا استؤنفت اليوم الاثنين وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 81 قتيل.

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا جميعهم في إزمير في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 69 قتيلا و949 مصابا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين ، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.

وأوضحت الإدارة أن أكثر من 740 متضررا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.

وكان الزلزال، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجات، ضرب يوم الجمعة في بحر إيجه شمال شرق جزيرة ساموس.

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تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 81 قتيلا
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 10:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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