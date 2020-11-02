Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السعودية: وصول أول فوج من معتمري الخارج قادمين من اندونيسيا وباكستان

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 09:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 42 مرات
السعودية: وصول أول فوج من معتمري الخارج قادمين من اندونيسيا وباكستان

الرياض - وصل أمس الأحد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، بعد شهور من التوقف جراء فيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية ان المعتمرين سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في "فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة".

وبحسب الخطة التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19,500 زائر في اليوم الواحد.

 إقرأ أيضا: وزارة الحج السعودية تعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة 

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم الدخول إلى الحرمين الشريفين سيتم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

وكانت السعودية قد علقت مناسك أداء العمرة  منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
السعودية: وصول أول فوج من معتمري الخارج قادمين من اندونيسيا وباكستان
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 09:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 42 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.04

ليبيا : اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

20.11.04

صناعة: "القطاع سيدعم المؤسسات التي لا تعيد الاقتصاد الوطني إلى الميناء" لاستيراد المواد…

20.11.04

شنين يشارك في جلسة النقاش حول الأزمة السياسية في مالي

20.11.04

بترول : عطار لا يستبعد إمكانية تأجيل رفع الإنتاج المبرمج في بداية سنة 2021

20.11.04

رزيق يتباحث مع سفير تنزانيا حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

20.11.04

نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية : /131/ صوتا بالمجمع الانتخابي لبايدن و /99/…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.03

غرداية : إطلاق أشغال إنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالمنيعة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020