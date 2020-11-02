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الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا

طرابلس - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج أن الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين.

وقال السراج في تصريحات له مساء أمس الأحد "انه ونزولاً عند رغبة الكثير من الأطراف الليبية التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت أنه من الأنسب - أن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة -ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ".

وأوضح أنه وجه في سبتمبر الماضي رسالة صريحة ناشد فيها الفرقاء الليبيين بضرورة الالتقاء مجدداً على طاولة الحوار و تحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية شهر أكتوبر المنقضي، مضيفا بأنه بين حينها و بشكل واضح عن رغبته واستعداده وأمله في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.

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وأشار السراج إلى أن المهلة انتهت يوم 1 نوفمبر دون إنجاز أي شيء بسبب تأخر لقاء الأطراف الليبية في اللقاء وانجاز هذا الاستحقاق، وقال : "وجدت نفسي وزملائي في موقف يحتم عليهم تحمل المسؤولية مرة أخرى ، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قرارها السياسي".

وذكّر في هذا الصدد بالبيانات الصادرة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والخارجية الالمانية والايطالية ومن السفارة الامريكية والتي جاءت متسقة مع بيانات مجلس النواب والأعلى للدولة ورئيس المحكمة العليا والتي تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الاطراف الليبية للوصول الى حل وتوافق سياسي يخدم المرحلة القادمة.

وناشد رئيس المجلس الرئاسي في كلمته كل الأطراف الليبية بضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة ، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما سواها من مصالح، والالتقاء جميعاً على كلمة سواء.

 

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الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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