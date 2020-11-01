استئناف مفاوضات سد النهضة يوم الأحد بين وزراء الري من السودان ومصر وإثيوبيا

الخرطوم - تستأنف الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شؤون المياه من السودان ومصر واثيوبيا, حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضي برئاسة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.

وافاد بيان لوزارة الري السودانية ان استئناف المفاوضات يأتي بناء على اتفاق وزراء خارجية والمياه في الدول الثلاث خلال اجتماعهم الاخير في 27 أكتوبر الماضي.

وتوافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن, لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.

وقال بيان الوزارة, إن الدول الثلاث ستعمل خلال هذه الجولة- التي ستسغرق أسبوعا واحدا - على وضع جدول أعمال "واضح ومفصل" وجدول زمني "محكم ومحدد" لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

وأوضح صالح حمد رئيس الوفد التفاوضي, أن السودان كان قد أبدى رفضه في الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية, وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي, آبي حمد, قد شدد من جهته في وقت سابق على "انه لا توجد قوة يمكنها ان تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشان سد النهضة".