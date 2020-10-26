إنطلاق الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الاثنين المقبل بليبيا

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت، أن الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تنطلق الاثنين المقبل بمدينة غدامس الليبية.

واوضحت البعثة في تغريدة لها على التويتر، "تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 2 و4 نوفمبر المقبل، الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا في مدينة غدامس".

وأضافت "تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز".

وأشارت البعثة الاممية إلى أن المشاركين، "سيبحثون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".

وكان وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقعا قبل أكثر من أسبوع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستعد الأطراف السياسية الليبية، لعقد جولة مفاوضات أولى بتونس في الـ9 من نوفمبر المقبل.

وفي اطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة، لاستئناف المسار السياسي، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، اجتمع صبيحة اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مع الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وذكرت البعثة في تغريدة لها على تويتر، ان الجانبان اتفقا على أن "ملتقى الحوار السياسي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل يمثل فرصة تاريخية،

ليقرر الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة و بتواريخ محددة، للوصول الى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة".

واكد الجانبان- حسب ذات المصدر- على ان "يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، و ان يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية و الجهوية، حفاظا على سيادة ليبيا و استقلالها، و سلامة اراضيها و وحدتها الوطنية".