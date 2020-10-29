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جبهة البوليساريو تعقد دورة طارئة لمناقشة وضع القضية الصحراوية على المستوى الإقليمي والدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

الشهيد الحافظ  - عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو اليوم الخميس دورة طارئة تحت رئاسة الرئيس الصحراوي، الامين العام للجبهة، ابراهيم غالي، خصصت لمناقشة وضع القضية الصحراوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن الرئيس ابراهيم غالي أوضح في كلمة الافتتاح، أن الدورة الطارئة "مخصصة لدراسة وتقييم وضع القضية الصحراوية على المستوى الوطني، الجهوي، وحتى على المستوى الدولي في أفق مناقشة مجلس الأمن الدولي للقضية الصحراوية".

وأضاف أن الاجتماع  سيناقش القضية بتمحيص دقيق للوضع ومعرفة وتحديد الخطوات اللاحقة في إطار الكفاح الوطني الذي يخوضه الشعب الصحراوي، مشيدا بالتصعيد النضالي الذي يقوم به المواطنون الصحراويون تعبيرا عن رفضهم للتماطل الأممي في ظل تعنت النظام المغربي وتمرده على الشرعية الدولية.

كلـمات مفتـاحيــة :
جبهة البوليساريو تعقد دورة طارئة لمناقشة وضع القضية الصحراوية على المستوى الإقليمي والدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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