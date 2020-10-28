Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحكومة الصحراوية: المرحلة تتطلب استعداد شامل في ظل تقاعس الامم المتحدة في تطبيق الشرعية الدولية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

الشهيد الحافظ - أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, حمادة سلمى, يوم الأربعاء,أن المرحلة تتطلب استعداد شامل في ظل "تقاعس الامم المتحدة في تطبيق مخطط التسوية الاممي" وتعنت النظام المغربي ورفضه الامتثال للشرعية الدولية, حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وقال الناطق الرسمي للحكومة في تصريحات اعلامية, عقب اجتماع مجلس الوزراء, أن "الشعب الصحراوي لن يبقى مكتوف الايدي أمام تقاعس المنتظم الدولي  في الوفاء بمسؤولياته", موضحا "لا نرى افق للتسوية ولحل جاد للقضية الصحراوية تشرف عليه الامم المتحدة..30 سنة تكفي دون حل".

من جهة اخرى, اشاد الوزير الصحراوي, بالهبة الشعبية التي عبر عنها الشعب الصحراوي بمختلف مكوناته, رفضا للتماطل الاممي اتجاه ايجاد حل للقضية الصحراوية.

وندد رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي في وقت سابق من اليوم الاربعاء, بالتماطل الأممي في إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية.

وأكد الرئيس غالي - خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء - أن "مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية واضحة وهي تنظيم الاستفتاء, وندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار, وندين التماطل الأممي الغير مقبول".

وقال الرئيس غالي, ان انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان باتت تفرض على المنتظم الدولي إيجاد آلية لحماية الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة خاصة المعتقلين في السجون المغربية.

و حيا رئيس الجمهورية الصحراوية "روح المواطنة التي تميز بها المواطن الصحراوي في منطقة الكركرات والأراضي المحررة والتي عبرت عن مطلب مشروع لكل الصحراويين وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأشاد بالهبة التضامنية المنددة بسياسة "الهروب إلى الأمام" التي ينتهجها الاحتلال المغربي و"تمرده على الشرعية الدولية, والتي تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية وتقريرالمصير".

كلـمات مفتـاحيــة :
الحكومة الصحراوية: المرحلة تتطلب استعداد شامل في ظل تقاعس الامم المتحدة في تطبيق الشرعية الدولية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.28

جامع الجزائر: افتتاح قاعة الصلاة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

20.10.28

الحكومة الصحراوية: المرحلة تتطلب استعداد شامل في ظل تقاعس الامم المتحدة في تطبيق الشرعية…

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.28

"ضرورة تسليط الضوء على انتفاضة 1916 بالأوراس"

20.10.28

مشروع تعديل الدستور سيتيح تحقيق الإرادة الشعبية

20.10.28

فيلم "سينابس" يحصد جائزة أحسن إخراج في مهرجان الفيلم القصير بهولندا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.27

وهران : تكريم 100 تلميذ متفوق في امتحانات نهاية السنة الدراسية (2019/2020)

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.27

براقي: ضرورة التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بولاية سكيكدة  