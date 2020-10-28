مجلس الأمن الدولي يؤجل جلسته حول المينورسو إلى الجمعة بعد تغيير نمط اجتماعاته جراء جائحة كورونا

نيويورك (الأمم المتحدة) - أجل مجلس الامن الدولي جلسته التي كانت مقررة مساء يوم الاربعاء بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بعدما قررت الأمم المتحدة إلغاء جميع الاجتماعات التي تعقد بحضور شخصي على إثر تأكيد دولة عضو إصابة خمسة من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير إعلامية صحراوية - عن مصادر مقربة من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في أكتوبر - أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو تم تأجيله إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر و من المرجح أن يعقد هو أيضا عن بعد عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, من خلال تقريره الأخير عن الوضع في الصحراء الغربية المرفوع لأعضاء مجلس الأمن بالتزامن وانتهاء المدة الانتدابية للمينورسو, بالتمديد للبعثة لمدة سنة كاملة تنتهي يوم 31 من أكتوبر 2021 .

وكان ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة, سيدي محمد عمار, قد قال في وقت سابق أنه يتوقع أن تسفر مشاورات أعضاء مجلس الأمن خلال جلسته الخاصة المقبلة على العمل بتوصية الامين العام الاممي بالتمديد للمينورسو لمدة سنة كاملة, كما أنه من المتوقع أن تشكل مناقشات أعضاء المجلس توطئة لتعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية.

وكانت الولايات المتحدة - التي تقوم بتحيين الصيغة النهائية للقرارات المتعلقة بتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) - قد وزعت مشروع قرار حول تجديد ولاية البعثة على مجموع أعضاء مجلس الأمن.

وتعقد جلسة مجلس الامن في ظل وضع خاص يتميز بتصاعد التوتر بمنطقة الكركرات التي تشهد احتجاجات شعبية كبيرة تنديدا بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة, وتقاعس الامم المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.