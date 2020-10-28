إبراهيم غالي يجدد التأكيد على أن مهمة المينورسو تظل تنظيم استفتاء تقريرالمصير

الشهيد الحافظ - جدد رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي , يوم الأربعاء, التأكيد على أن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) تظل تنظيم استفتاء تقرير المصير, منددا في السياق ذاته بالتماطل الأممي في إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية, حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأكد الرئيس غالي - في كلمة اليوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء - أن "مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية واضحة وهي تنظيم الاستفتاء , وندعوالأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار , وندين التماطل الأممي الغير مقبول " .وأدان الرئيس غالي انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان التي باتت – كما قال- تفرض على المنتظم الدولي إيجاد آلية لحماية الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة خاصة المعتقلين في السجون المغربية.

و حيا رئيس الجمهورية الصحراوية "روح المواطنة التي تميز بها المواطن الصحراوي في منطقة الكركرات والأراضي المحررة والتي عبرت عن مطلب مشروع لكل الصحراويين وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأشاد بالهبة التضامنية المنددة بسياسة "الهروب إلى الأمام" التي ينتهجها الاحتلال المغربي و"تمرده على الشرعية الدولية, والتي تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير ".

وفي كلمته بالمناسبة, أوضح الرئيس غالي أن اجتماع مجلس الوزراء يعقد في ظرف "متميز وحساس يطبعه مواصلة انتشار جائحة كورونا التي يعاني منها العالم, وهو ما تسبب في تأخير بعض البرامج نتيجة الإجراءات الإحترازية التي خلفتها الجائحة" . وجدد التأكيد على مواصلة الإجراءات الوقائية خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من الفيروس التي تجتاح العالم وهو ما فرض على بعض الدول الدخول في حالة طوارئ.