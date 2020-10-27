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البوليساريو تطالب إسبانيا "التحلي بالشجاعة لإنهاء الوضع" الحالي بالصحراء الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 10:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
البوليساريو تطالب إسبانيا &quot;التحلي بالشجاعة لإنهاء الوضع&quot; الحالي بالصحراء الغربية المحتلة

مدريد  - أعرب ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا ، عبد الله العرابي، عن أسفه لإهمال الحكومات الإسبانية المتعاقبة مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي بصفتها القوة الاستعمارية السابقة للصحراء الغربية، مطالبا إياها "التحلي بالشجاعة لإنهاء الوضع الحالي" في الإقليم، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ونقلت (واص) عن الدبلوماسي الصحراوي قوله في تصريح ل"أوروبا بريس" أن جميع الحكومات المتعاقبة رغم اختلاف توجهاتها "ظلت بعيدة كل البعد عن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خوفا من أي ضغط من النظام الملكي المغربي".

وأوضح أن "الموقف والخطاب الذي اتخذته تلك الحكومات أدى في الحقيقة إلى فقدانها للمشاركة الفعالة في البحث عن حل للنزاع.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن "جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ينتظران بصبر منذ 29 عاما تنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن وأنشأت بموجبها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المعترف به دوليا في تقرير المصير والاستقلال، والذي ما يزال يواجه عقبات الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي".

وطالب المتحدث بتعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية "لمواصلة مهمة الوساطة بين طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات المتوقفة منذ استقالة هورست كوهلر ، بسبب العراقيل التي ما فتئت تقوم بها فرنسا داخل مجلس الأمن للوقوف في وجه أية جهود من شأنها دفع مسار التسوية نحو الحل".

وحذر ممثل جبهة البوليساريو إسبانيا من "الوضع الحالي في المنطقة، حيث تشهد حالة من التوتر غير مسبوقة بسبب الاستفزازات المتواصلة للاحتلال المغربي بفتح ثغرات غير قانونية في جدار العار مما يعد خرقا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار".

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البوليساريو تطالب إسبانيا "التحلي بالشجاعة لإنهاء الوضع" الحالي بالصحراء الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 10:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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