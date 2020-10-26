وقفة بمدينة الشهيد الحافظ لتنديد بالمماطلات الأممية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الشهيد الحافظ - نظم مواطنو ولاية الشهيد الحافظ , اليوم الاثنين, وقفة ومسيرة تنديدية بالمماطلات الأممية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأوضحت (واص) أن المسيرة "اتجهت صوب مقر اللجنة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أين تم تنظيم وقفة جماهيرية , عبر خلالها المتدخلون من مختلف المنظمات والمؤسسات , عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع المعتصمين الصحراويين بثغرة الكركرات غير القانونية", مطالبين الأمم المتحدة بإغلاقها "لتنافيها مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".

وأبرز المشاركون في كلماتهم أن هذه الثغرة التي أحدثها المحتل المغربي بجدار العار أصبحت ممرا لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتهريب المخدرات , أمام أعين بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) التي "أصبحت متواطئة مع المحتل المغربي من خلال تغاضيها عن هذه الثغرة غير القانونية".

كما طالبوا بتطبيق مخطط السلام الأممي-الإفريقي القاضي بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة ، كما عبروا عن "استنكارهم لتهاون المنتظم الدولي وعجز بعثة المينورسو عن القيام بمهامها"، محملين الأمم المتحدة مسؤولية ما قد ينجر عنه الوضع.

وللتنديد بتواصل انتهاكات المغرب لحقوق الانسان بالاراضي الصحراوية المحتلة, وبالمماطلات الأممية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, نظم من جانبهم أول أمس السبت مواطنون صحراويون من سكان بلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر بعثة المينورسو بالبلدة, عبروا فيها عن "نفاذ صبرهم" و"فقدانهم الأمل" في تنظيم الأمم المتحدة لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق ما تنص عليه قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات, حسب وكالة الانباء الصحراوية.

وأكد المواطنون الصحراويون - في بيان توج وقفتهم السلمية - على أن الشعب الصحراوي "لم يعد يطيق صبرا على المعاناة التي سببها الرئيسي هو الاحتلال المغربي منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونيف من الزمن". وقال المتظاهرون أن "أملهم في الامم المتحدة من خلال بعثتهم المينورسو, كان كبيرا في السابق من أجل تنظيم استفتاء حر, عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

لكن "وبعد مرور قرابة ثلاثة عقود على تواجدها, لم نعد نرى فيكم ومن خلالكم الأمم المتحدة أي أمل في إحقاق الحق وتنفيذ التزاماتكم ومسؤولياتكم تجاه حقوقنا الأساسية غير القابلة للتصرف", يضيف البيان الذي تلاه المتظاهرون أمام أعضاء البعثة.