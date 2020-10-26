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إثيوبيا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

نيويورك (الامم المتحدة) - أكد ممثل إثيوبيا بالامم المتحدة دعم بلاده الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .

وشدد ممثل إثيوبيا - في كلمة بلاده أمام الدورة الخامسة والسبعين للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة - على دعم بلاده القوي لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية "من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال في إطار القرار 1514 المتعلقة بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة".

ودعا الديبلوماسي الاثيوبي - وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الصحراوية (واص) إلى استئناف المفاوضات المباشرة  بين "جبهة البوليساريو والمغرب ، الطرفان المعنيان بدرجة أولى بهذا النزاع على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة".

وأشار ذات المتحدث إلى أنه "بانضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا فيه, نأمل أيضا أن يتم التوصل إلى حل في إطار الحلول الإفريقية للمشكلات الأفريقية".

يشار إلى أن مسألة تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية حظيت باهتمام واسع خلال المناقشات العامة للجنة الرابعة للأمم المتحدة, حيث طالبت العديد من البلدان مثل جنوب أفريقيا , نيجيريا, موزمبيق, سيراليون, أنغولا, بوتسوانا, كوبا , تيمور الشرقية, نيكارغوا, المكسيك, غيانا, بيليز ويختنشتا من الأمم

المتحدة ضرورة العمل على تطبيق القانون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وتصفية الإستعمار من أخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ عام 1975.

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إثيوبيا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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