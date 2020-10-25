Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس شورى اتحاد المغرب العربي : اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل "مؤشرا مشجعا"

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 16:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

الجزائر - ثمنت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي "عاليا, الاتفاق المتوصل إليه بين أطراف الحوار الليبي , أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 الملتئمة بمدينة جنيف السويسرية تحت رعاية الامم المتحدة", مؤكدة أن هذا الانجاز يشكل "مؤشرا مشجعا", حسبما جاء في بيان للأمانة العامة يوم الأحد.

وتدعو الامانة العامة للمجلس - يضيف البيان- "وكلها ثقة في ذلك, الاخوة الشركاء ممثلين في مختلف مكونات الشعب الليبي إلى مضاعفة الجهود و الحوارات البناءة الشاملة والمسؤولة بعيدا عن كل تدخل أجنبي, للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي شامل ودائم, وفقا للمسارات المحددة في اجتماع برلين, يفضي إلى رسم معالم ليبيا الجديدة عبر وضع دستور جديد و مؤسسات دستورية ذات مصداقية و شرعية تشمل وحدة ليبيا أرضا وشعبا و سيادة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, قد أعلنت, اول امس الجمعة, عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.  وقالت بعثة الأمم المتحدة "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

اقرأ أيضا :      إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: نقطة تحول هامة لتحقيق السلام والاستقرار 

 

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 16:46
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس شورى اتحاد المغرب العربي : اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل "مؤشرا مشجعا"
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 16:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.25

المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المشروع يوضع رسميا تحت وصاية وزارة السكن

20.10.25

حملة تضامن مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال

20.10.25

ورقلة : الدعوة إلى تدعيم الجانب التقني لتطوير زراعة الحبوب بالولاية

20.10.25

تعديل الدستور : إنجاح الاستفتاء يستدعي "نكران الذات وتحكيم صوت العقل"

20.10.25

مجلس شورى اتحاد المغرب العربي : اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل "مؤشرا مشجعا"

20.10.25

الاستفتاء على الدستور : نقابة "السناباب" تدعو إلى المشاركة بـ "قوة" يوم الفاتح نوفمبر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.24

واشنطن تفند أنباء حول "الاعتراف" بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

فتح أكثر من 91 ألف منصب تشغيل في 2021