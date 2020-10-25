مجلس شورى اتحاد المغرب العربي : اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل "مؤشرا مشجعا"

الجزائر - ثمنت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي "عاليا, الاتفاق المتوصل إليه بين أطراف الحوار الليبي , أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 الملتئمة بمدينة جنيف السويسرية تحت رعاية الامم المتحدة", مؤكدة أن هذا الانجاز يشكل "مؤشرا مشجعا", حسبما جاء في بيان للأمانة العامة يوم الأحد.

وتدعو الامانة العامة للمجلس - يضيف البيان- "وكلها ثقة في ذلك, الاخوة الشركاء ممثلين في مختلف مكونات الشعب الليبي إلى مضاعفة الجهود و الحوارات البناءة الشاملة والمسؤولة بعيدا عن كل تدخل أجنبي, للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي شامل ودائم, وفقا للمسارات المحددة في اجتماع برلين, يفضي إلى رسم معالم ليبيا الجديدة عبر وضع دستور جديد و مؤسسات دستورية ذات مصداقية و شرعية تشمل وحدة ليبيا أرضا وشعبا و سيادة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, قد أعلنت, اول امس الجمعة, عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية. وقالت بعثة الأمم المتحدة "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

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