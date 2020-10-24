إعلان انتخاب لويس آرسي رئيسا لبوليفيا

وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا، سلفادور روميرو، خلال حفل أقيم في لا باز، "لقد أنجزنا انتخابات معقدة في خضم أزمة سياسية و لقد التزمنا بعملية انتخابية شفافة وآمنة ويمكن التحقق منها.. ونعلن لويس آرسي رئيسا منتخبا لبوليفيا وديفيد تشوكيهوانكا نائبا للرئيس المنتخب".

وأضاف أن 88 في المائة من البوليفيين المؤهلين صوتوا في الانتخابات.