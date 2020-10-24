واشنطن تفند أنباء حول "الاعتراف" بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية

و أوضح شنكر , في احاطة خاصة أمس الخميس بالمركز الاعلامي الجهوي لوزارة الخارجية الامريكية بدبي, أن "اعتراف" الولايات المتحدة بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية "ليس مطروحا على الطاولة".

و تعد تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي التي جاءت بعد أيام قليلة عن زيارته للمغرب, بمثابة "صفعة دبلوماسية جديدة" للدبلوماسية المغربية, ولوسائل الإعلام المغربية التي كانت تروج على طوال الفترة الماضية لهذه المزاعم, و الدعاية المغرضة.

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