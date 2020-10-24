و أوضح شنكر , في احاطة خاصة أمس الخميس بالمركز الاعلامي الجهوي لوزارة الخارجية الامريكية بدبي, أن "اعتراف" الولايات المتحدة بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية "ليس مطروحا على الطاولة".
و تعد تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي التي جاءت بعد أيام قليلة عن زيارته للمغرب, بمثابة "صفعة دبلوماسية جديدة" للدبلوماسية المغربية, ولوسائل الإعلام المغربية التي كانت تروج على طوال الفترة الماضية لهذه المزاعم, و الدعاية المغرضة.
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واشنطن تفند أنباء حول "الاعتراف" بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية
أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 08:19 الفئـة : دولــي قراءة : 3 مرات
واشنطن - فند مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر بصفة قاطعة تقارير حول "اعتراف" الولايات المتحدة بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة, مشيرا الى أن "المسألة ليست مطروحة على الطاولة".
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