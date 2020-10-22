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الدعوة إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
الدعوة إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي

تندوف - دعا المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال يوم دراسي حول "حق الشعوب المناضلة من أجل الإستقلال في التعبير...حالة الشعب الصحراوي نموذجا" نظم اليوم الخميس بتندوف إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي.

وجاء في التوصيات أن المنظمة التي دعا الحاضرون في اللقاء إلى انشائها تمنح لها أيضا مهمة تأطير و توحيد جهود الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع القضية الصحراوية.

و دعت التوصيات أيضا إلى تطوير عمل الشبكة الوطنية للصحفيين الجزائريين المساندين لنضال الشعب الصحراوي مستقبلا، مع إبراز أهمية تجنيد كافة وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة منها والعمومية من أجل الإنخراط ضمن أهداف المنظمة المقترح انشاؤها.

وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى تنظيم ندوات وملتقيات من أجل التعريف بالقضية الصحراوية وربط علاقات مع جمعيات أخرى من أجل إعداد مضامين تعكس كفاح الشعب الصحراوي إلى جانب العمل على ربط علاقات تعاون بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية و نظيراتها الصحراوية.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية تتكفل بها المنظمة غير الحكومية لفائدة الإعلاميين والمناضلين الصحراويين واستحداث شبكة مشتركة بينهما لتسهيل تبادل المعلومات، بالإضافة إلى العمل بالجامعات من أجل توجيه الطلبة لإعداد دراسات ورسائل تخرج حول القضية الصحراوية.

ودعت التوصيات أيضا إلى ضرورة ربط علاقات مع صحفيين أجانب متضامنين مع القضية الصحراوية في أفق توسيعها للمساهمة في التعريف بهذه القضية العادلة على المستوى الدولي.   وتخللت أشغال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر) بدار الثقافة عبد الحميد مهري بتندوف عدة مداخلات من قبل ممثلين عن الشبكة المتضامنين مع نضال الشعب الصحراوي.

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:03
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الدعوة إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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