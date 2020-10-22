الدعوة إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي -

مشروع تعديل الدستور: منشطو الحملة الاستفتائية يشددون على أهمية الدعم الشعبي لهذا المشروع -

الشلف: توقيف شخصين من مدبري رحلات الهجرة غير الشرعية بعين مران -

تجارة : خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من 2021 -

ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب -

الجزائر تراهن على تصدير فائض إنتاجي يبلغ 20 مليون طن من الإسمنت -

الدولة الجزائرية لن تحيد عن طابعها الاجتماعي -

التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعد مرحلة من مراحل تحصين البلاد -

إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: نقطة تحول هامة لتحقيق السلام والاستقرار -

كورونا: 273 إصابة جديدة، 170 حالة شفاء و 9 وفيات -

مشروع قانون المالية 2021 : ميزانية قطاع الداخلية ستخصص لتحسين الخدمة العمومية -

حادثة المعلمة بوهران: الوالي يستقبل المعلمة سيديا مرابط -

ناصري: سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج عدل 2 بالعاصمة خلال الشهر المقبل -

السيد بوقدوم يشارك في الاجتماع ال16 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5 -

رزيق: تعبئة عدة دوائر وزارية ستسمح برفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار -

التبرع بالدم : انخفاض بنسبة 9 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2020 -

القيادة الصحراوية تعتبر كل ما يمر عبر ثغرة الكركرات غير القانونية خرق متواصل لمخطط التسوية -

تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين -

تجارة : خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من 2021 -