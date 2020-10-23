الصحراء الغربية : الحق في تقرير المصير "حق أساسي"

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكدت المندوبة الدائمة للجمهورية الديمقراطية لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ماريا هيلينا بيريز، أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي "حق أساسي"، داعية إلى التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.

و أوضحت ماريا هيلينا بيريز، خلال المناقشة العامة المشتركة للجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التي بدأت أشغالها في 14 أكتوبر الجاري أن "تيمور الشرقية تؤكد بقوة على أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي. وانه حق مكرس في دستور تيمور - الشرقية، ومن هنا التزامنا بالمساعدة والمساهمة في تجسيد حقوق الصحراويين وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني، إلى دول كاملة الاستقلال والسيادة من أجل ضمان تنمية ورفاهية سكانهم".

كما ذكرت الدبلوماسية بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) متواجدة في الإقليم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، "لكنها لم تحقق تقدما بشكل مرض في الإقليم ".

و تابعت تقول، ان تيمور الشرقية "تدعو إلى التطبيق الكامل لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" التي تتمثل في إجراء استفتاء من اجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.

بالإضافة إلى ذلك، حثت تيمور الشرقية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن" لاستئناف المحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

للتذكير أن بعثة المينورسو قد تم إنشاؤها في عام 1991 من اجل الإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب بدعم من فرنسا.

و في عام 1966، تم إدراجها في قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي، فهي مؤهلة لتطبيق اللائحة الأممية رقم 1514 بشأن استقلال البلدان والشعوب المستعمرة.