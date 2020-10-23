تونس تؤكد موقفها الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة ليبيا 

تونس - جدد وزير الخارجية التونسي , عثمان الجرندي اليوم الخميس موقف بلاده الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها من خلال حوار ليبي- ليبي شامل برعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية, حسبما افادت به وكالة الانباء التونسية (وات).

كما أعرب الجرندي - خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار (5+5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد - عن "تمسك بلاده بدعم وتعزيز التعاون مع دول الساحل لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة".

وأضاف أن "المكافحة الفعالة للإرهاب تعتمد على تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات وإشاعة الثقافة والعلوم وتعزيز دور المرأة في المجتمع والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش".

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة, أكد الجرندي أن بلاده تواصل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإنسانية والداعية إلى إتباع "نهج تشاركي يقوم على التنمية المتضامنة وخلق فرص التشغيل ومحاربة شبكات الإتجار بالبشر".