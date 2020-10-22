جبهة البوليساريو تدعو شركة ''كوستا مارينا بروتن'' الألمانية لوقف استيراد مسحوق السمك من الأراضي الصحراوية المحتلة

برلين - دعت جبهة البوليساريو شركة "كوستا مارينا بروتين" الألمانية إلى وقف استيراد مسحوق السمك من الاراضي الصحراوية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي ، حسبما أفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس.

وفي رسالة لممثليتها في ألمانيا الاتحادية، أعادت جبهة البوليساريو التذكير بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 التي أكدت على أن " الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان، وبأن الرباط لا تمتلك السيادة على الأراضي الصحراوية تخولها التصرف في الموارد الطبيعية للإقليم "، تضيف (واص).

وأوضحت جبهة البوليساريو في رسالتها أن "استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة دون موافقة من المالك الحصري ، الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يعد انتهاكا لحقوق الملكية التي يحميها القانون الدولي الإنساني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الألماني نفسه".

وعبرت جبهة البوليساريو ، في ذات السياق، عن إدانتها الشديدة لمواصلة شركة "كوستا مارينا بروتين" استيراد مسحوق الدقيق من الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة منها.

من جهة أخرى، جددت الرسالة التذكير بالمركز القانوني للصحراء الغربية كونها أراضي خاضعة للاحتلال العسكري المغربي، في انتظار تطبيق اللائحة (1514) (د-15) للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" الذي اعتمدته لاحقا محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975.

وأضافت الرسالة بأن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، "ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالولاية الممنوحة من قبل الشعب، بالعمل على محاسبة كل الشركات والبلدان المتورطة في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية وتوطيد الاحتلال على حساب الحقوق الأساسية لشعبنا".

وحسب تقديرات مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، فقد بلغت القيمة الإجمالية من مسحوق السمك الذي استوردته شركة "كوستا مارينا بروتين" بصورة غير شرعية من الصحراء الغربية المحتلة ، في الفترة الممتدة بين 2017-2019 نحو 40 مليون يورو.