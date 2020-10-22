الصحراء الغربية: تبني إستراتيجية اعلامية فعالة لمواجهة حملة المحتل المغربي الشرسة

تندوف - أكد وزير الإعلام بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، حمادة سلمى الداف، اليوم الخميس بتندوف على ضرورة تبني استراتيجية إعلامية "فعالة" لمواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها المحتل المغربي ضد القضية الصحراوية.

وأوضح الوزير الصحراوي في مداخلة له خلال يوم دراسي بعنوان "حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير (حالة الشعب الصحراوي نموذجا)" أن "القضية الصحراوية تواجه اليوم حملة إعلامية شرسة من قبل المحتل المغربي مما يستدعي مضاعفة الجهود و تبني استراتيجية جديدة أكثر فعالية".

وأضاف الوزير الصحراوي أنه بات من الضروري تبني استراتيجية إعلامية جديدة بالوسائل التي تمليها المرحلة سيما التنسيق والاستخدام الفعال للمعلومة من طرف وسائل الإعلام الصحراوية والصحفيين المتضامنين مع هذه القضية العادلة".

وقال وزير الإعلام الصحراوي أن "فشل الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي وتصاعد المكاسب التي تحققها القضية الصحراوية على مستوى الإتحاد الإفريقي وعلى مستوى المعركة القانونية وعزلة المغرب جعلته يركز حربه على الجانب الإعلامي للتشويش على كفاح الشعب الصحراوي العادل".

كما أشار في هذا الصدد أن ما تقوم به الشبكة الجزائرية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع نضال الشعب الصحراوي يسير في نفس الإتجاه الذي من شأنه "تكسير جدار الصمت الذي فرضته المغرب على القضية الصحراوية"، كما أضاف.

وتخللت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الشبكة الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر)، عدة مداخلات من قبل ممثلين عن الشبكة المتضامنين مع نضال الشعب الصحراوي.