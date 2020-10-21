إبراهيم غالي يشيد بعلاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين الصحراوي والنيوزلندي

جراد يدشن بباتنة مصنع التوربينات الغازية والبخارية المنجز بشراكة جزائرية أمريكية -

المركز الاستشفائي الجامعي بوهران: استئناف زراعة قوقعة الأذن بعد 7 أشهر من التوقف -

حوادث مرور: تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الحوادث و الجرحى و الوفيات خلال أسبوع -

موارد مائية: السيد براقي يبحث مع السيد كريم يونس سبل ايجاد حلول لمشاكل قطاعية -

الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم -

جراد: لابد على الجامعة أن تكون رائدة في التكنولوجيات الحديثة -

كورونا : تسجيل 252 إصابة جديدة، 136 حالة شفاء و7 وفيات -

السيد هاني يشارك في مجلس وزراء النقل العرب بجملة من الاقتراحات لتطوير القطاع في المنطقة -

وزارة الثقافة والفنون تحيي فكر مالك بن نبي -

الوزير الأول يدشن بباتنة المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة -

تسجل أزيد من 8600 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الوقاية من الوباء -

الجلفة: تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس -

الجزائر: نسبة التضخم السنوي بلغت 2 بالمائة في نهاية سبتمبر -

صيرفة إسلامية: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك جاهز لتسويق منتوجاته -

استيراد: الدفع لأجل سيحد من تضخيم الفواتير بشكل كبير -

انفجار أنبوب الغاز بالبيض: انطلاق محاكمة 12 متهما في القضية -

واجب الوطنيين المخلصين هو المساهمة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور -

الجمعية العامة للفاف: عدة نقاط على طاولة النقاش يوم 27 اكتوبر بالجزائر -

ضرورة مد التوصيلات الفردية بالموازاة مع الشبكات الرئيسية للتموين بمياه الشرب -