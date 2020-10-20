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مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب"بلباو" للتنديد بتواطؤ اسبانيا والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب&quot;بلباو&quot; للتنديد بتواطؤ اسبانيا والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي

إقليم الباسك - نظمت جمعيات الجالية الصحراوية بالتعاون مع تمثيلية البوليساريو ببلاد "الباسك" الاسبانية ، وقفة احتجاجية أمام قنصلية المغرب بمدينة بلباو ،للتنديد بتواطؤ الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي و فضح حجم الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة.

وشهدت الوقفة التي التحق بها عدد كبير من المتضامنين مع القضية الصحراوية ، تعالي الاصوات الغاضبة من استمرار حكومة اسبانيا في تجاهل مسؤوليتها التاريخية بالصحراء الغربية و" تواطؤها مع المحتل المغربي الذي ينفذ سياسة خطيرة بالاراضي الصحراوية ينتهك في ظلها أدنى حقوق ابناء الارض المحتلة .

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان الوقفة حضرها الى جانب ممثل البوليساريو بالمقاطعة ، محمد عالي سيد البشير، المسؤول المركزي للجاليات الصحراوية بأوروبا ،سيد أحمد الخراشي وممثلين عن جمعيات الجالية ومتضامنين مع قضية الشعب الصحراوي العادلة إلى جانب مشاركة أعضاء الجالية الصحراوية المقيمة بمدن بلاد الباسك والمناطق المجاورة .

وتم خلال الوقفة التي تأتي تخليدا للذكرى الخامسة والأربعين للوحدة والوطنية رفع الأعلام الوطنية الصحراوية وترديد الشعارات المنددة بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة ، وما يتعرض له الصحراويون العزل من حصار وتضييق واعتقال بسبب مواقفهم المطالبة بجلاء الاحتلال .

و ندد المشاركون ب "التواطؤ المفضوح للحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي" ، موجهين نداءا للقوى السياسية والمنظمات الاجتماعية بصفة عامة بالضغط على الأمم المتحدة وإسبانيا والاتحاد الأوروبي من اجل التدخل العاجل لوضع حد للتصعيد الهمجي للاحتلال ، والتعجيل بوضع آليات تنهى الاحتلال غير الشرعي للإقليم وتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بحرية في تقرير المصير والاستقلال" .

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وأبدى المشاركون في بيان اصدروه بالمناسبة تضامنهم مع الجماهير الصحراوية المنتفضة في وجه الاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال المغربي من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والتعجيل بجدية في تنظيم استفتاء حر ونزيه يكفل حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير .

من جهتها نقلت " ايكيب ميديا" عن منظمي المظاهرة ان المخابرات المغربية استنفرت عناصرها داخل القنصلية لتوثيق المظاهرة واستفزاز المشاركين فيها مؤكدين انهم " أي المنظمين" نجحوا في بعث رسالتهم بشكل معقلن ومسؤول وهو التفافهم حول الجبهة الشعبية و تجندهم لخدمة أهدافها واولها تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مهما كلفهم ذلك من ثمن.

من جانبه اكد ممثل الجبهة الشعبية في بلاد الباسك ليمام سيد البشير ان التظاهرة تأتي في سياقات منسجمة عل أولها احياء الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان الوحدة الوطنية وهو يوم ارتبط ارتباطا وثيقا ببناء الهوية الصحراوية وتجسيدها على ارض الواقع ، أمور " تدفعه " لإدانة تواطؤ الحكومة الاسبانية المسؤول المباشر عن سلامة المدنيين الصحراويين بصفتها القوة المديرة بموجب قرارا الأمم المتحدة كما والاتحاد الأوربي الحليف السياسي والشريك الاستراتيجي للنظام في المغرب لانتهاكه القانون والشرعة الدولية"          

ووجه الديبلوماسي الصحراوي نداءا للقوى السياسية والمنظمات الاجتماعية بصفة عامة لدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي واسبانيا للتدخل العاجل للتعجيل بوضع اليات تنهي الاحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية .

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مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب"بلباو" للتنديد بتواطؤ اسبانيا والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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