كورونا/إفريقيا : الإصابات تتخطى مليون و600 ألف حالة

أديس أبابا - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا 1,656,492 حالة , ظهر يوم الاثنين, حسبما ذكرته المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض, 39,817 حالة, بعد تسجيل 20 وفاة جديدة.

و أشارت ذات المراكز , إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة, وصل إلى 1,362,326 شخصا.

وتأتي جنوب إفريقيا في مقدمة دول القارة , من حيث عدد الوفيات بـ18,471حالة وفاة , تليها مصر بـ6120 حالة , و تصدرت جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات بـ703,793 إصابة امام مصر بـ105,424 حالة، والمغرب بـ173,632 حالة.

وبالنسبة لباقي الدول , فقد جاءت نسب الإصابات في إثيوبيا ب 89,137 حالة , و نيجيريا ب 61,440 حالة, و ليبيا ب49,949 حالة , و تونس ب40,542 حالة , والسنغال ب15,432 حالة.

كما تأثرت دول إفريقية أخرى بجائحة فيروس كورونا, مثل غينيا ب 11,518 إصابة , أوغندا ب 10,691 إصابة , و أنغولا ب 7622 اصابة , و مالاوي ب5857 اصابة ,بالإضافة إلى ذلك , تم تسجيل 5156 حالة إصابة مؤكدة في الكونغو, فيما سجلت الصومال 3890 إصابة.