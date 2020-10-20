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كورونا/إفريقيا : الإصابات تتخطى مليون و600 ألف حالة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 08:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
كورونا/إفريقيا : الإصابات تتخطى مليون و600 ألف حالة

أديس أبابا - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا  المستجد في قارة إفريقيا 1,656,492 حالة , ظهر يوم الاثنين, حسبما ذكرته  المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض, 39,817 حالة, بعد تسجيل 20 وفاة جديدة.

و أشارت ذات المراكز , إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة, وصل إلى 1,362,326 شخصا.

وتأتي جنوب إفريقيا في مقدمة دول القارة , من حيث عدد الوفيات بـ18,471حالة وفاة , تليها مصر بـ6120 حالة , و تصدرت جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات بـ703,793 إصابة امام مصر بـ105,424 حالة، والمغرب بـ173,632 حالة.

وبالنسبة لباقي الدول , فقد جاءت نسب الإصابات في إثيوبيا ب 89,137 حالة , و نيجيريا ب 61,440 حالة, و ليبيا ب49,949 حالة , و تونس ب40,542 حالة , والسنغال ب15,432 حالة.

كما تأثرت دول إفريقية أخرى بجائحة فيروس كورونا, مثل غينيا ب 11,518 إصابة , أوغندا ب 10,691  إصابة , و أنغولا ب 7622 اصابة , و مالاوي ب5857 اصابة ,بالإضافة إلى ذلك , تم تسجيل 5156 حالة إصابة مؤكدة في الكونغو, فيما سجلت الصومال 3890 إصابة.

ذكر أن منظمة الأمم المتحدة سبق , وأن حذرت من فيروس "كورونا" المستجد الذي قد يؤدي إلى وفاة أزيد من 300 ألف شخص على الأقل,  مشيرة إلى أن مجموعة من بلدان إفريقيا لا تملك أعدادا كافية من أجهزة التنفس الاصطناعي لإنقاذ مرضى الفيروس من خطر الموت.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 08:51
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كورونا/إفريقيا : الإصابات تتخطى مليون و600 ألف حالة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 08:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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