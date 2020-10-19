الصحراء الغربية: متظاهرون يطالبون الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير

أمهيريز المحررة (الصحراء الغربية) - طالب متظاهرون صحراويون، ببلدة أمهيريز المحررة، منظمة الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي وإغلاق ثغرة الكركرات غير الشرعية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الاثنين.‎

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين تجمعوا أمس الأحد أمام جدار "الذل والعار" المغربي (الجدار العسكري)، أين رفعوا الأعلام الصحراوية وطالبوا بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.‎

وحسب الوكالة فقد سلم المتظاهرون ببلدة أمهيزير المحررة رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أعلنوا من خلالها "يأسهم ونفاد صبرهم وفقدان الثقة بالطريقة التي تتحمل بها الأمم المتحدة وبعثتها مسؤولياتها في بلدهم وفيما يتعلق بقضيتهم العادلة المتمثلة في العيش بكرامة في جميع أنحاء بلدهم وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلهم بحرية ونزاهة وعدالة".‎

وتأسف المتظاهرون -حسبما أوردته الوكالة - لـ"الفشل الذريع" لتفويض بعثة المينورسو والأمم المتحدة في تنفيذ استفتاء حر وعادل ومنصف كان من المفترض أن يتم خلال عام واحد بعد وقف إطلاق النار، كما أعربوا عن أسفهم لتحويل مهمتهم من "مهمة تنظيم استفتاء إلى حارس لاحتلال غير قانوني منذ ثلاثة عقود"‎ . إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: إستراتيجية البوليساريو لكسر الجمود رفض لتكريس الأمر الواقع

وطالبت الرسالة بالتزام بعثة (المينورسو) بتفويضها وتنظيم استفتاء حر وفي أسرع وقت ممكن وفقًا لقرارات الهيئات القانونية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من أرضه من جميع أنواع الجرائم التي ترتكبها السلطات المغربية على أساس يومي ومنهجي.‎