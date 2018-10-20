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الأمم المتحدة : 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
الأمم المتحدة : 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام

نيويورك - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حوالي 130 مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف غوتيريش، السبت، في رسالة له بمناسبة يوم الأغذية العالمي إن 690 مليون شخص يفتقرون أصلا إلى الطعام الكافي، مبرزا أن أكثر من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.

واعتبر غوتيريش، أن "منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء، وبسعينا المشترك إلى القضاء على الجوع".

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ودعا في ذات السياق إلى التضامن مع الأشخاص الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كوفيد-19 وما بعدها، مؤكدا أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الجائحة قد تلقي بأكثر من 115 مليون شخص في براثن الفقر خلال هذا العام.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش إن "جائحة كوفيد-19 أزمة مزدوجة لأفقر الناس في العالم"، مضيفا أن النساء يتعرضن للخطر بدرجة أكبر لأنهن أكثر عرضة لفقدان وظائفهن، وأقل احتمالا للحصول على الحماية الاجتماعية.

آخر تعديل على الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 12:11
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الأمم المتحدة : 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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