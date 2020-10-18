وزارة الحج السعودية تعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة

الرياض - بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة اعتبارا من فجر يوم الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (وأس).

وتتيح المرحلة الثانية ،الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي (ص) وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة،

واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت (واس) ان الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فأن المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة، ستشهد أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و 40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكشفت أخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة بأن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة.