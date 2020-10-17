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الحزب الشيوعي الكوبي يؤكد على محورية القضية الصحراوية في سياسته الخارجية

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الحزب الشيوعي الكوبي يؤكد على محورية القضية الصحراوية في سياسته الخارجية

هافانا- أكد الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا ، على أن القضية الصحراوية ، قضية محورية في سياسته الخارجية، مبرزا دعم كوبا الثابت لقضية الشعب الصحراوي الذي تربطه بالشعب الكوبي علاقات سياسية وثقافية صلبة .

جاء ذلك خلال استقبال سفير الجمهورية الصحراوية بكوبا، عمار بولسان، من قبل منسق لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الكوبي، أنخل أرثواكا رييس ، وذلك بمقر اللجنة المركزية للحزب ، وفق ما أوضحته وكالة الانباء الصحراوية (واص) في تقريرها عن الموضوع.

وتطرق منسق لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الكوبي في حديثه خلال اللقاء ، إلى "تاريخ العلاقة الثنائية بين الثورتين الكوبية والصحراوية المتجذرة منذ عقود ، وصلابة الروابط السياسية والثقافية بين الشعبين الشقيقين" ، مذكرا بمداخلة الرئيس الكوبي ،ميغيل دياز كانيل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة المتمثل في"دعم كوبا الثابت لقضية الشعب الصحراوي" وأن الحزب الكوبي يعتبر القضية الصحراوية قضية محورية في سياسته الخارجية.

من جانبه أثنى السفير الصحراوي على الموقف المبدئي والتاريخي للحزب الشيوعي الكوبي ، ووقوفه الدائم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل استكمال سيادته الوطنية واستقلاله التام.

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وذكر الدبلوماسي الصحراوي في هذه المناسبة - وفق (واص)- بوضعية الجمود التي تشهدها عملية تصفية الاستعمار منذ ثلاثة عقود "بسبب سياسة المماطلة التي ينتهجها النظام المغربي الغازي بدعم فرنسي مفضوح ".

كما جدد التأكيد على "الموقف المتميز الرافض لخمول الأمم المتحدة الذي عبرت عنه القيادة السياسية الصحراوية من خلال الرسائل الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمطالبة بتعجيل تطبيق مقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي القاضية بتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي بوجبه تم وقف إطلاق النار وانتشار بعثة الأمم المتحدة " المينورسو" ، مشيرا إلى أن صبر الشعب الصحراوي قد نفذ بعد طول الانتظار".

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الحزب الشيوعي الكوبي يؤكد على محورية القضية الصحراوية في سياسته الخارجية
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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