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نيجيريا تؤكد مجددا دعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

نيويورك - أكد رئيس البعثة الدائمة لنيجيريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم موديبو عمر مجددا دعم بلاده لحق شعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال، داعيا إلى "الضرورة الملحة" للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة آخر مستعمرة في إفريقيا.

وقال الدبلوماسي النيجيري خلال المناقشة العامة المشتركة للجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التي انطلقت أشغالها في 14 أكتوبر إن "نيجيريا تدعم حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للقرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد إبراهيم موديبو عمر على "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة آخر مستعمرة في إفريقيا، ينص على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية" و"تفعيل مسار السلام"، حاثا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، على "استئناف المفاوضات المباشرة".

كما رحب الدبلوماسي النيجيري "بالدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الافريقي في تسوية مسألة الصحراء الغربية من خلال خطة السلام المشتركة مع الأمم المتحدة والتي تنص على تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

كلـمات مفتـاحيــة :
نيجيريا تؤكد مجددا دعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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