دبلوماسي صحراوي يدعو دول منظمة شرق أفريقيا لتكثيف دعم كفاح الشعب الصحراوي وتعزيز التضامن مع قضيته

كامبالا - دعا دبلوماسي صحراوي دول منظمة شرق أفريقيا لتكثيف دعم كفاح الشعب الصحراوي وتعزيز تضامنها مع قضيته من أجل تقرير مصيره في الحرية و الاستقلال , حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوي (واص).

و طالب السفير الصحراوي في أوغندا وجنوب السودان - في مقال نشرته الصحيفة الاوغندية (نيو فيزيون) اليوم الجمعة- , دول منظمة شرق أفريقيا ب"مضاعفة وتقوية دعمها وتضامنها مع الكفاح الذي تخوضه آخر مستعمرة في أفريقيا", مناشدا إياها "تعزيز التضامن والمؤازرة مع آخر مستعمرة في أفريقيا, سواء من طرف كل دولة على حدة , أو في إطار المنظمة , لإنهاء مأساة ومعاناة شعب الصحراء الغربية, و المساهة في إرساء السلام والأمن ودعائم التنمية في منطقة شمال أفريقيا وفي القارة جمعاء".

و جاء في المقال أن "الروح الأفريقية المبنية على قيم التحرر, ونبذ الظلم ونصرة المظلوم, والمبادئ التي تؤسس عليها القارة معاملاتها والمستمدة من تاريخ طويل ومرير من المعاناة والتضحيات من أجل قارة خالية من الاستعمار , ستكون لا محالة عامل مساعد في أن تتبنى دول منظمة شرق القارة وكل الدول الأفريقية, موقفا إيجابيا وداعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

و أبرز الدبلوماسي الصحراوي أنه "من غير المقبول أن تبقى دولة أفريقية خاضعة لظاهرة الاستعمار البغيضة خاصة عندما يكون البلد الذي يمارس هذا الفعل المشين, هو دولة أفريقية تحتل أجزاء من دولة أفريقية أخرى" .

وأضاف المقال أنه "لا يزال هناك بلد أفريقي يعاني ظلم وقساوة الاستعمار , وللأسف في هذه الحالة يمارس هذا الإستعمار بلد أفريقي -بدعم قوى غربية- على بلد أفريقي آخر, و هو الصحراء الغربية- آخر مستعمرة في أفريقيا- التي تقع تحت احتلال غير شرعي من طرف المملكة المغربية منذ أكتوبر 1975".

وذكّر المقال بأن "جميع دول منظمة شرق أفريقيا تعترف بالجمهورية الصحراوية التي أعلنها الشعب الصحراوي سنة 1976 , كدولة ذات سيادة عقب الانسحاب الإسباني, وبما أن دول المنظمة هي أعضاء في منظمتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة, فالمواثيق وقرارات هذه المنظمات تضعها أمام حقيقة وضرورة الوقوف إلى جانب الجمهورية الصحراوية لتحرير كل أراضيها من الإستعمار المغربي".

وأشار الدبلوماسي الصحراوي في هذا الصدد إلى أن كل دول منظمة شرق أفريقيا تعترف بالجمهورية الصحراوية: بوروندي ورواندا اعترفت بها عام 1976, و تنزانيا عام 1978 , وأوغندا عام 1979 و كينيا عام 2005 وجنوب السودان عام 2011 , وهذه الدول هي أعضاء في منظمتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة , أين تتم مناقشة القضية الصحراوية بشكل مستمر, ويتم تبني قرارات وتوصيات تدعم الحق الشرعي للجمهورية الصحراوية في حريتها واستقلالها".

يذكر أن الصحراء الغربية مدرجة من طرف منظمة الأمم المتحدة منذ 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي مؤهلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا و هي محتلة منذ 1975 من طرف المغرب بمساندة فرنسا.