سيراليون تجدد دعمها لتقرير مصير الشعب الصحراوي

نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة, أليي كابا موقف بلاده المؤيد لتسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية طبقا للوائح الأمم المتحدة التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و في مداخلة له خلال النقاش العام المشترك للجنة القضايا السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التي انطلقت أشغالها الثلاثاء الماضي, أكد الدبلوماسي موقف سيراليون المؤيد لتسوية سياسية عادلة ومستدامة يوافق عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية, الذي يعد "أقدم نزاع لم تتم تسويته على مستوى القارة".

و بهذه المناسبة, أعرب ذات المسؤول عن "انشغال" سيراليون بخصوص المعلومات التي مفادها "تعتيم اعلامي ورفض دخول المحافظة السامية للأمم المتحدة حول حقوق الانسان وأجهزة أخرى حول مراقبة حقوق الانسان لإقليم الصحراء الغربية المحتل والتقييد المتواصل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في الصحراء الغربية مثلما أشار اليه التقرير الأخير للأمين العام".

في ذات الشأن, جدد المتدخل دعم بلده "اللامشروط" للائحة 2494 (2019) لمجلس الأمن التي جدد فيها المجلس عهدة مينورسو الى 31 أكتوبر 2020 .

كما أعرب عن أمله في "امتثال" الأمين العام للالتزام بتعيين مبعوثا شخصيا جديدا للصحراء الغربية مؤكدا أن سيراليون تتطلع الى استئناف المشاورات في أقرب الآجال قصد التوصل الى حل سياسي دائم لقضية الصحراء الغربية.

و بخصوص جدول أعمال النقاش, أي تطبيق البيان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بصفته عضوا في مكتب لجنة ال24 ,أوضح ذات الديبلوماسي أن "سيراليون ستستمر في تقديم مساعداتها المعتبرة قصد تحقيق أهداف اللجنة".

و استرسل يقول أن "العشرية الدولية للقضاء على الاستعمار على وشك الانتهاء" وعليه يتعين على البلدان الاعضاء اتخاذ اجراءات ملموسة لمساعدة الأقاليم التي تتطلع الى تقرير مصيرها, مضيفا أن بلده تجدد تمسكها للجهود متعددة الأطراف الرامية الى القضاء تماما على الاستعمار بكل اشكاله و مظاهره.

من جهة أخرى, اشار يقول اذا اردنا البقاء أوفياء للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي تتماشى و أهدافها فانه من الضروري وضع حد للاستعمار خلال الفترة 2021-2030.

من جانب آخر, شدد المتدخل على ضرورة الأخذ في الحسبان تأثير النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها قوى مديرة و التي تلحق أضرارا بمصالح سكان الاقاليم غير المستقلة.